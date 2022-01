Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 17 gennaio (Di martedì 18 gennaio 2022) ecco di seguito la nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 17 gennaio 2021. Aumentano i contagi e le regioni cambiano il loro colore: ben poche restano in Zona bianca, molte si trovano ora in Zona gialla e, soprattutto, torna la prima Zona arancione, in cui finisce la Valle d’Aosta che sul fronte dei ricoverati nei reparti ordinari sta soffrendo tantissimo. Si “salvano”, invece, Liguria e Sicilia, la cui situazione si è leggermente affievolita negli ultimi giorni: le terapie intensive non hanno superato di poco il limite. Passaggio da bianca a gialla, invece, per la Campania. LA ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022)di seguito laitaliane a partire da172021. Aumentano i contagi e lecambiano il loro colore: ben poche restano in, molte si trovano ora ine, soprattutto, torna la prima, in cui finisce la Valle d’Aosta che sul fronte dei ricoverati nei reparti ordinari sta soffrendo tantissimo. Si “salvano”, invece, Liguria e Sicilia, la cui situazione si è leggermente affievolita negli ultimi giorni: le terapie intensive non hanno superato di poco il limite. Passaggio da, invece, per la Campania. LA ...

