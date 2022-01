World League maschile 2022 | Campagna | “Abbiamo sbagliato i piccoli dettagli”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Alessandroha commentato il k.o. del Settebello nel match d’esordio alladi pallanuoto contro la Serbia. Queste le sue dichiarazioni: “E’ stata una partita di livello matanto. Soprattuto nei, le scelte di passaggio nei momenti decisivi. Alcuni giocatori sono entrati nell’incertezza sbagliando alcune buone giocate e questo sommato a qualche gol in parità numerica evitabile hanno determinato il risultato. Fino al terzo tempoavuto la possibilità di pareggiare però. Ci siamo portati avanti il break di due gol all’inizio e non l’mai colmato. Peccato perchè nonostante le difficoltà di affiatamento e ambientali la squadra non mi è dispiaciuta. ...

Per gli azzurri vanno a segno Marziali con una tripletta , Fondelli e Iocchi Gratta , autori di una doppietta a testa, infine marcature singole di Di Fulvio e Presciutti . Lamaschile di pallanuoto per il Settebello proseguirà nel Gruppo C con il match contro la Slovacchia, che si giocherà in Italia martedì 15 febbraio. Per gli uomini il torneo prevede ...I primi tre punti vanno alla Serbia, ma il baby Settebello fa ben sperare. A Sabac, nell'esordio in, gli azzurri reggono l'urto contro i campioni olimpici: 'Bellissimo match, fantastica atmosfera' commenta Sandro Campagna dopo il 12 - 9 con cui gli slavi mettono in cassaforte il primato ...Inizia con una sconfitta esterna il cammino dell'Italia nella prima fase a gironi europea della World League 2022 di pallanuoto: nel match della prima giornata del Girone C, il Settebello perde fuori ...La DIRETTA testuale di Serbia-Italia, sfida dei gironi della World League 2022 di pallanuoto maschile: gli aggiornamenti live.