Volley, Marco Bonitta nuovo CT della Slovenia femminile: 20 anni fa il trionfo Mondiale con l’Italia (Di martedì 18 gennaio 2022) Marco Bonitta è stato nominato CT della Nazionale Slovena di Volley femminile. Arriva una nuova panchina per il tecnico capace di conquistare il Mondiale 2002 alla guida dell’Italia (l’unico storico iridato della storia azzurra). L’arrivo del tecnico romagnolo è stato è stato annunciato da Metod Ropret, Presidente della FederVolley slovena: “Sono sicuro che lascerà un segno profondo nella pallavolo slovena, mi aspetto uno sviluppo simile a quello portato da Andrea Giani nel team maschile qualche stagione fa“. Il 58enne ha firmato un contratto biennale per iniziare a portare in alto una Nazionale che al momento è lontana dai vertici, a differenza di quella maschile (allenata da Alberto Giuliani) che ha disputato la ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022)è stato nominato CTNazionale Slovena di. Arriva una nuova panchina per il tecnico capace di conquistare il2002 alla guida del(l’unico storico iridatostoria azzurra). L’arrivo del tecnico romagnolo è stato è stato annunciato da Metod Ropret, PresidenteFederslovena: “Sono sicuro che lascerà un segno profondo nella pallavolo slovena, mi aspetto uno sviluppo simile a quello portato da Andrea Giani nel team maschile qualche stagione fa“. Il 58enne ha firmato un contratto biennale per iniziare a portare in alto una Nazionale che al momento è lontana dai vertici, a differenza di quella maschile (allenata da Alberto Giuliani) che ha disputato la ...

