Vodafone, sms agli ex clienti: offerta a 7€ per il rientro (Di martedì 18 gennaio 2022) Vodafone riparte con un’operazione winback per gli ex clienti con un pacchetto interessante a sette euro al mese L’operatore rosso ha avviato una nuova campagna winback per riprendersi un po’ di quei clienti persi con le super offerte di iliad e degli altri operatori mobili low cost. I messaggi che gli ex clienti stanno ricevendo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 18 gennaio 2022)riparte con un’operazione winback per gli excon un pacchetto interessante a sette euro al mese L’operatore rosso ha avviato una nuova campagna winback per riprendersi un po’ di queipersi con le super offerte di iliad e degli altri operatori mobili low cost. I messaggi che gli exstanno ricevendo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Minnovo : #Vodafone: all’asta il primo #SMS della storia come #NFT. Il primo messaggio della storia fu ricevuto dal dipendent… - pctlc_it : Ora in - jumpthemacchia : @VodafoneIT ho ricevuto diversi sms per rientrare con voi ma andando al centro vodafone non risulta nessuna promo sul mio numero, come mai? - rslanzi : Cara @VodafoneIT secondo voi, mandandomi un SMS non richiesto ogni 7 giorni, è più facile che torni ad essere vostr… - AnnaRicca97 : @regno_disoleil Ho inviato tanto di quegli sms che la vodafone mi sta ringraziando -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone sms Iliad, la rivoluzione della fibra e del fisso arriva il 25 gennaio ...99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori ... mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di ...

Perché disabilitare il 2G è la scelta migliore ... in assenza di rete 3G, gli utenti potranno effettuare chiamate e inviare SMS sfruttando la rete 2G ... TIM e Vodafone non hanno invece comunicato nessuna data. Il 2G non garantisce la sicurezza delle ...

Vodafone, sms agli ex clienti: offerta a 7€ per il rientro Consumatore.com Vodafone, sms agli ex clienti: offerta a 7€ per il rientro Nuovo pacchetto per gli ex clienti Vodafone che stanno ricevendo un messaggio per tornare con il loro vecchio operatore. Ecco i dettagli.

Vodafone lancia la nuova Family+: Giga illimitati ad un prezzo mai così basso È arrivata Family+, la nuova promozione di Vodafone che comprende Giga illimitati ad un prezzo mai così basso. Disponibile la nuova promo di Vodafone Family+, ad un costo super ...

...99 euro al mese per 30 GB più chiamate eillimitati, passando per negozi e distributori ... mentre in 3G superano. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di ...... in assenza di rete 3G, gli utenti potranno effettuare chiamate e inviaresfruttando la rete 2G ... TIM enon hanno invece comunicato nessuna data. Il 2G non garantisce la sicurezza delle ...Nuovo pacchetto per gli ex clienti Vodafone che stanno ricevendo un messaggio per tornare con il loro vecchio operatore. Ecco i dettagli.È arrivata Family+, la nuova promozione di Vodafone che comprende Giga illimitati ad un prezzo mai così basso. Disponibile la nuova promo di Vodafone Family+, ad un costo super ...