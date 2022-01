Vittoria Puccini illumina l’inverno con la sua chioma ramata e degradé (Di martedì 18 gennaio 2022) Quando Vittoria Puccini si cala in un ruolo, lo fa in tutto e per tutto. Anche con il colore dei capelli. Per interpretare Elena Zonin nella nuova fiction di RaiUno Non mi lasciare, infatti, l’attrice ha optato per una chioma dai toni caldi, ramati, con un colore brillante che vira verso l’arancione mano a mano che arriva alle punte. Un look del tutto nuovo per Puccini, che nel corso della sua carriera ci ha abituati a continui cambi di tagli e colori per esigenze di copione. Questa volta l’hairstylist dell’attrice ha scelto per lei un effetto degradé, che dalle radici di un castano scuro simile al colore naturale dei suoi capelli, diventa più chiaro e decisamente più caldo, con meravigliosi riflessi rossi e arancioni. Un look che Puccini ha scelto di mantenere anche una volta finite ... Leggi su diredonna (Di martedì 18 gennaio 2022) Quandosi cala in un ruolo, lo fa in tutto e per tutto. Anche con il colore dei capelli. Per interpretare Elena Zonin nella nuova fiction di RaiUno Non mi lasciare, infatti, l’attrice ha optato per unadai toni caldi, ramati, con un colore brillante che vira verso l’arancione mano a mano che arriva alle punte. Un look del tutto nuovo per, che nel corso della sua carriera ci ha abituati a continui cambi di tagli e colori per esigenze di copione. Questa volta l’hairstylist dell’attrice ha scelto per lei un effetto, che dalle radici di un castano scuro simile al colore naturale dei suoi capelli, diventa più chiaro e decisamente più caldo, con meravigliosi riflessi rossi e arancioni. Un look cheha scelto di mantenere anche una volta finite ...

Advertising

RaiUno : #NonMiLasciare è una serie thriller che racconta il tema dei reati informatici e dei crimini contro l'infanzia. Per… - TgrRaiVeneto : Anche #Venezia protagonista della #fiction @RaiUno ''Non mi lasciare'' #minori #darkweb con Vittoria Puccini, il s… - elena_villa__ : @garofanorosso2 Lo fanno spesso. Vittoria Puccini era anche protagonista di 'Mentre ero via' ambientata a Verona ed… - LauraBini11 : @acciokindness Vittoria Puccini in un'intervista a 'Tv Sorrisi e Canzoni' ha detto che è un gesto che il personaggi… - LauraBini11 : @isabellaap197 Vittoria Puccini in un'intervista a 'Tv Sorrisi e Canzoni' ha detto che è un gesto che il personaggi… -