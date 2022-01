Viterbo, ragazzo disabile picchiato e rapinato: la denuncia della madre (Di martedì 18 gennaio 2022) Inseguito, aggredito e rapinato da due ragazzi che lo hanno sbattuto al muro tirandogli addosso rifiuti e una bottiglia di vetro. E' quanto successo a un tredicenne disabile venerdì scorso a Viterbo . ... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022) Inseguito, aggredito eda due ragazzi che lo hanno sbattuto al muro tirandogli addosso rifiuti e una bottiglia di vetro. E' quanto successo a un tredicennevenerdì scorso a. ...

tusciatimes : Disabilità: Confael, dopo aggressione ragazzo a Viterbo necessario cambio di direzione delle politiche inclusive in… - tusciaweb : "Dopo l'aggressione ragazzo a Viterbo, è necessario cambio di direzione delle politiche inclusive in Italia"