“Violenza | lesioni e minacce” Raoul Bova | la pesante accusa dopo l’aggressione per Rocio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 gennaio 2022)privata,personali e. Sono queste le gravi accuse rivolte a, il famoso e molto amato attore italiano. Il protagonista di numerose pellicole come “Immaturi”, “Viva l’Italia” e “Scusate se esisto” è stato denunciato per un episodio avvenuto oltre due anni fa, nel 2019. Era ora di pranzo, le 13 circa di sabato 17 aprile, quando nel quartiere San Giovanni un’automobilista che stava parcheggiando ha rischiato di mettere sotto Rocío Muñoz Morales. Quandosi è reso conto del rischio corso dalla compagna, anche lei attrice e modella di origini spagnole, ha agito. E si è rivolto così al conducente della Ford Fiesta che per poco non investiva Rocìo: “Ma hai visto cosa hai fatto?”. Poi si è avventato sull’uomo e, come riportato ...