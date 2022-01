Vìola quarantena e forza posto di blocco: 51enne denunciato (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Doveva stare a casa in quarantena invece era in giro con la macchina per Roma e quando è incappato in un posto di blocco della Polizia non si è fermato. È successo ieri pomeriggio verso le 14.45, in piazza della Repubblica a Roma. Le volanti della polizia lo hanno inseguito e, durante la fuga, l’uomo, un italiano di 51 anni, ha rischiato anche di investire un poliziotto. Una volta fermato, gli agenti hanno appurato che l’uomo era ‘evaso’ da casa dove sarebbe dovuto rimanere fino al termine della periodo di quarantena. Il 51enne è stato denunciato. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Doveva stare a casa ininvece era in giro con la macchina per Roma e quando è incappato in undidella Polizia non si è fermato. È successo ieri pomeriggio verso le 14.45, in piazza della Repubblica a Roma. Le volanti della polizia lo hanno inseguito e, durante la fuga, l’uomo, un italiano di 51 anni, ha rischiato anche di investire un poliziotto. Una volta fermato, gli agenti hanno appurato che l’uomo era ‘evaso’ da casa dove sarebbe dovuto rimanere fino al termine della periodo di. Ilè stato. (Agenzia Dire)

