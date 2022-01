VIDEO Marco Cecchinato spacca la racchetta agli Australian Open: doppio fallo letale (Di martedì 18 gennaio 2022) Marco Cecchinato è stato sconfitto da Philipp Kohlschreiber nel primo turno degli Australian Open 2022. Il tedesco si è imposto in tre set col punteggio di 6-4, 7-5, 7-6(0) in 2 ore e 10 minuti di gioco. Niente da fare per il siciliano contro il veterano teutonico sul cemento outdoor di Melbourne: il nostro portacolori è sempre rimasto in partita e attaccato alla contesa, ma senza mai dare l’impressione di poter davvero avere la meglio contro il 38enne di Augusta. Il numero 95 al mondo si arrende al cospetto del numero 134 del ranking ATP e non riesce a sfatare il tabù, che lo vuole sempre eliminato al primo turno negli Slam che non siano il Roland Garros (dove è stato semifinalista nel 2018). Nel corso del secondo set, quando Marco Cecchinato conduceva per 5-4, è incappato in un ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022)è stato sconfitto da Philipp Kohlschreiber nel primo turno degli2022. Il tedesco si è imposto in tre set col punteggio di 6-4, 7-5, 7-6(0) in 2 ore e 10 minuti di gioco. Niente da fare per il siciliano contro il veterano teutonico sul cemento outdoor di Melbourne: il nostro portacolori è sempre rimasto in partita e attaccato alla contesa, ma senza mai dare l’impressione di poter davvero avere la meglio contro il 38enne di Augusta. Il numero 95 al mondo si arrende al cospetto del numero 134 del ranking ATP e non riesce a sfatare il tabù, che lo vuole sempre eliminato al primo turno negli Slam che non siano il Roland Garros (dove è stato semifinalista nel 2018). Nel corso del secondo set, quandoconduceva per 5-4, è incappato in un ...

