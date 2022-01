VIDEO Lazio-Udinese, scontro Sarri-Pussetto: il tecnico ex Napoli perde gli occhiali (Di martedì 18 gennaio 2022) Episodio curioso nel secondo tempo supplementare di Lazio-Udinese. Nacho Pussetto, attaccante bianconero, si scontra con Maurizio Sarri, il tecnico perde gli occhiali. Nessuna conseguenza per i due Leggi su mediagol (Di martedì 18 gennaio 2022) Episodio curioso nel secondo tempo supplementare di. Nacho, attaccante bianconero, si scontra con Maurizio, ilgli. Nessuna conseguenza per i due

Advertising

reportrai3 : Akpa Akpro viene preso dalla Salernitana per circa 100mila euro, ma viene messo nel bilancio della Lazio per un val… - reportrai3 : Tra i temi di questa sera un'inchiesta sul presidente della Lazio, Claudio Lotito, che nel 2019 cercò di entrare in… - reportrai3 : Akpa Akpro viene preso dalla Salernitana a settembre 2020 per circa 100mila euro, ma viene messo nel bilancio della… - Mediagol : VIDEO Lazio-Udinese, scontro Sarri-Pussetto: il tecnico ex Napoli perde gli occhiali - jovandmalesevic : RT @reportrai3: Akpa Akpro viene preso dalla Salernitana per circa 100mila euro, ma viene messo nel bilancio della Lazio per un valore di 1… -