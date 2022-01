VIDEO Fiorentina-Genoa | Vlahovic super | il rigore sbagliato | le scuse e il gol

(Di martedì 18 gennaio 2022) Nel posticipo della 22ª giornata di Serie A, laa per 6-0 il. In gol Odriozola, Bonaventura, Biraghi (doppietta),e Torreira

Nel posticipo della 22ª giornata di Serie A, lasupera per 6 - 0 il Genoa. In gol Odriozola, Bonaventura, Biraghi (doppietta), Vlahovic e Torreira. Guarda ildella serata dell'attaccante serbo, dal rigore a cucchiaio parato da ...Pioggia di gol al Franchi nel posticipo della 22ª giornata di Serie A: Odriozola apre le danze, Bonaventura raddoppia. Biraghi colpisce due volte su punizione. In mezzo il gol di Vlahovic che ...Sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro ad un imprenditore calabrese operante in Toscana nel settore dei rifiuti. II patrimonio sequestrato comprende numerosi terreni e abitazioni ubicati anche ...Fiorentina che torna subito ad allenarsi dopo la grande vittoria di ieri contro il Genoa. Vincenzo Italiano ha convocato i suoi giocatori nel primo pomeriggio al centro sportivo, dove chi ha giocato..