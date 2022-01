Via i generali e dentro i manager. L’ultima infornata di Gualtieri. I cinque militari percepivano mille euro al mese. Al loro posto super funzionari da 140mila euro l’anno (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo le 83 assunzioni per il suo staff e per quello della Giunta (leggi l’articolo), continua l’infornata di manager da parte del sindaco Roberto Gualtieri. Questa volta ad entrare nella macrostruttura sono cinque funzionari che prenderanno il posto di altrettanti generali dell’esercito, chiamati dall’ex sindaca Virginia Raggi per portare la loro esperienza a servizio della città, a cui verrà corrisposto uno stipendio fino a 140 mila euro lordi l’anno. Non ci sarebbe nulla di strano, del resto si tratta di assunzioni legittime, se non fosse che i generali dell’esercito – per le medesime mansioni -, grazie a un accordo tra Campidoglio e l’ex ministro della Difesa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo le 83 assunzioni per il suo staff e per quello della Giunta (leggi l’articolo), continua l’dida parte del sindaco Roberto. Questa volta ad entrare nella macrostruttura sonoche prenderanno ildi altrettantidell’esercito, chiamati dall’ex sindaca Virginia Raggi per portare laesperienza a servizio della città, a cui verrà corrisuno stipendio fino a 140 milalordi. Non ci sarebbe nulla di strano, del resto si tratta di assunzioni legittime, se non fosse che idell’esercito – per le medesime mansioni -, grazie a un accordo tra Campidoglio e l’ex ministro della Difesa ...

PaoloMo1962 : @ErMejoSindaco Ma come prima mandi via i generali che erano a costo zero per mettere i supertecnici da 140 k annui… - teleduemila : A Pesaro gli Stati Generali di Mid-Term, Ricci: «Riscossa e rigenerazione, le parole ... - giuliabottini : RT @dantegiumanini: Ecco la prova del mio tweet precedente “Mandano via persone preparate a 1000 euro al mese per far posto a dirigenti… - fiorecenerelli : RT @Paolo__Ferrara: IL SULTANO DI ROMA Chissà se la Corte dei conti si interesserà al fatto che il Sultano Roberto Gualtieri manderà via i… - dantegiumanini : Ecco la prova del mio tweet precedente “Mandano via persone preparate a 1000 euro al mese per far posto a dirige… -