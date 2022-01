Via Casilina, è Luca Zamoc l’autore del nuovo murale (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – È Luca Zamoc l’artista in equilibrio su una gru che non passa inosservato su via Casilina, all’altezza di via del Mandrione. Lo street artist, modenese ma cittadino del mondo, sta realizzando un murale sulla facciata del palazzo che ospita, al pian terreno, il ‘Trenta Formiche’. L’opera, voluta dal Circolo Arci del quadrante est della capitale, contribuirà a rendere il Pigneto e la vicina Torpignattara musei a cielo aperto. Il progetto intitolato “Il suono del tempo” e coordinato da Maura Crudeli, già project manager di Yourban2030, cita l’atmosfera metafisica di De Chirico e il classico Torso Belvedere, una delle statue più famose ed emblematiche per Roma. “Portiamo un atto di rigenerazione urbana nel quartiere in cui viviamo da 10 anni- dice all’Agenzia Dire Giuseppe Giannetti, presidente dell’associazione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Èl’artista in equilibrio su una gru che non passa inosservato su via, all’altezza di via del Mandrione. Lo street artist, modenese ma cittadino del mondo, sta realizzando unsulla facciata del palazzo che ospita, al pian terreno, il ‘Trenta Formiche’. L’opera, voluta dal Circolo Arci del quadrante est della capitale, contribuirà a rendere il Pigneto e la vicina Torpignattara musei a cielo aperto. Il progetto intitolato “Il suono del tempo” e coordinato da Maura Crudeli, già project manager di Yourban2030, cita l’atmosfera metafisica di De Chirico e il classico Torso Belvedere, una delle statue più famose ed emblematiche per Roma. “Portiamo un atto di rigenerazione urbana nel quartiere in cui viviamo da 10 anni- dice all’Agenzia Dire Giuseppe Giannetti, presidente dell’associazione ...

Arce, da stamane gli interventi di manutenzione sulla Casilina. Lavori per 4 settimane "In più occasioni - ha detto il Sindaco Germani - abbiamo sollecitato Anas ad intervenire sulla Via Casilina in territorio di Arce. Un primo intervento tampone è stato fatto mesi fa ed ha riguardato s ...

