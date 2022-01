Verona, Setti: «Barak? 25 milioni sono pochi…» (Di martedì 18 gennaio 2022) Il presidente del Verona Setti ha parlato del valore di mercato di Barak Maurizio Setti, presidente del Verona, ai microfoni di GR Parlamento ha parlato del valore di mercato Barak e della capienza degli stadi. Barak – «In questo momento ce lo teniamo stretto, perché ci serve per fare un campionato come si deve, ma sicuramente capisco che sia maturo al punto giusto e che abbia la necessità di andare in un grande club, perché per caratteristiche può giocare nei quattro o cinque migliori club d’Europa. Speriamo continui così, perché il prezzo sale: quando leggo certe cifre mi viene da ridere, perché sono molto più importanti i numeri di Barak. Vale 25 milioni? Non lo so: penso che siano pochi, però ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Il presidente delha parlato del valore di mercato diMaurizio, presidente del, ai microfoni di GR Parlamento ha parlato del valore di mercatoe della capienza degli stadi.– «In questo momento ce lo teniamo stretto, perché ci serve per fare un campionato come si deve, ma sicuramente capisco che sia maturo al punto giusto e che abbia la necessità di andare in un grande club, perché per caratteristiche può giocare nei quattro o cinque migliori club d’Europa. Speriamo continui così, perché il prezzo sale: quando leggo certe cifre mi viene da ridere, perchémolto più importanti i numeri di. Vale 25? Non lo so: penso che siano pochi, però ...

