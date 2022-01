Venezia | Nani | «Porterò la mia esperienza Sfida con l’Italia? Vedremo…»

(Di martedì 18 gennaio 2022) La conferenza stampa di presentazione di Luis, nuovo giocatore dele che ha già esordito nel weekend Luissi presenta come nuovo giocatore del. Le sue parole in conferenza stampa di presentazione: ESORDIO – «Non ho fatto tanti allenamenti ma penso che la voglia di fare bene abbia fatto la differenza per me. Dovrà allenarmi per arrivare al massimo».– «Mi ha convinto il progetto e voglio stare in una squadra dove c’è voglia di crescere. Ora penso solo al campo». SQUADRA – «Impressione fantastica del gruppo. Mi hanno accolto bene e c’è tanta energia. Si può fare bene. C’è margine di crescita e cercherò di portare qualcosa di più alla squadra e ai più giovani». ITALIA-PORTOGALLO – «E’ un caso molto serio, sappiamo cheè sempre una squadra ...

scatenato in questa fase del calciomercato. Dopo Luisarriva un altro colpo per i lagunari Ildi Paolo Zanetti crede fortemente nell'obiettivo salvezza, ed anche l'ultimo pari agguantato di forza in casa contro l'Empoli ne è chiara ...... Giampaolo sarà il nuovo allenatore: trovato l'accordo dopo esonero di D'Aversa Il Napoli torna alla carica per Tagliafico Juve, per la difesa piace Gatti del Frosinone, dopol'obiettivo ..."Sono venuto qui per il progetto, ambizioso. Sono un uomo di calcio, voglio giocare, mi piace esser parte di una squadra dove tutti hanno la mentalità di fare sempre meglio. (ANSA) ...Il mercato del Venezia non si è fermato al portoghese Nani, già protagonista con un assist nella gara contro l'Empoli. Ufficiale un nuovo terzino.