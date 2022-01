Vaticano: Parolin e Peña Parra, principali collaboratori del Papa, positivi al Covid-19 (Di martedì 18 gennaio 2022) Vaticano – Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, e mons. Edgar Peña Parra, sostituto della Segreteria di Stato, sono risultati positivi al Covid -19. Lo rende noto la Sala stampa vaticana, precisando che il cardinale Parolin presenta sintomi molto lievi, mentre mons. Peña Parra non presenta nessun sintomo. Entrambi gli esponenti vaticani, tra i principali collaboratori del Papa, sono in isolamento fiduciario nel loro appartamento. Stando a quanto previsto dalle norme varate dallo Stato della Città del Vaticano per l’emergenza sanitaria in corso, sia il card. Parolin che mons. Peña ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022)– Il cardinale Pietro, segretario di Stato, e mons. Edgar, sostituto della Segreteria di Stato, sono risultatial-19. Lo rende noto la Sala stampa vaticana, precisando che il cardinalepresenta sintomi molto lievi, mentre mons.non presenta nessun sintomo. Entrambi gli esponenti vaticani, tra idel, sono in isolamento fiduciario nel loro appartamento. Stando a quanto previsto dalle norme varate dallo Stato della Città delper l’emergenza sanitaria in corso, sia il card.che mons....

