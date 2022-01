Vaticano: cardinali Parolin e Parra, vaccinati con terza dose, positivi al Covid (Di martedì 18 gennaio 2022) Parolin ha sintomi molto lievi, riferiscono dalla sala stampa vaticana mentre Pena Parra non ha sintomi. Entrambi sono in isolamento fiduciario L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 gennaio 2022)ha sintomi molto lievi, riferiscono dalla sala stampa vaticana mentre Penanon ha sintomi. Entrambi sono in isolamento fiduciario L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Vaticano: cardinali Parolin e Parra, vaccinati con terza dose, positivi al Covid - Andreaacquista : RT @StefanoSettimo: Lunedì 17 Gennaio 2022 ritorna con uno SPECIAL la trasmissione L'ESULE con l'unico e il solo LEO ZAGAMI sul patto segr… - StefanoSettimo : Lunedì 17 Gennaio 2022 ritorna con uno SPECIAL la trasmissione L'ESULE con l'unico e il solo LEO ZAGAMI sul patto… - carmelo_barcar : @portaluppiluigi @pensiero_lat Ma è possibile che il parlamento non può mettere dei li.iti di età per l'elezione de… - MATTE1973S : RT @RodolfoRomagno1: Papa Francesco, l'accusa di Benedicte Lutaud: 'In Vaticano non comanda lui'. Donne e cardinali, insinuazioni pesantiss… -