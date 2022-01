Vaticano, cardinale Parolin positivo al covid (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin e Mons. Edgar Peña Parra, il sostituto, sono risultati positivi al covid. Il cardinale Parolin ha sintomi molto lievi, Mons. Peña Parra è asintomatico. Sono entrambi in quarantena. Lo riferisce la sala stampa vaticana. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Segretario di StatoPietroe Mons. Edgar Peña Parra, il sostituto, sono risultati positivi al. Ilha sintomi molto lievi, Mons. Peña Parra è asintomatico. Sono entrambi in quarantena. Lo riferisce la sala stampa vaticana. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

lifestyleblogit : Vaticano, cardinale Parolin positivo al covid - - QdSit : I più stretti collaboratori del Papa sono positivi al Covid. Ecco come stanno il Segretario di Stato vaticano, il c… - telodogratis : Vaticano, cardinale Parolin positivo al covid - FrancescoGrana : RT @SalvoCernuzio: Il Segretario di Stato ha sintomi lievi, assenti invece per quanto riguarda il Sostituto. Entrambi sono in isolamento fi… - zazoomblog : Vaticano cardinale Parolin positivo al covid - #Vaticano #cardinale #Parolin -