Varese | furti nelle scuole | carabinieri arrestano 39enne

(Di martedì 18 gennaio 2022) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Ihanno arrestato aun uomo di 39 anni per tentato furto nell'istituto secondario di primo grado 'Anna Frank'. L'uomo, pregiudicato, è stato sorpreso mentre stava entrando nella scuola ed è stato bloccato. I militari, a seguito di un precedente furto, avvenuto nella notte del 17 gennaio nello stesso istituto, in cui erano stati rubati alcuni computer e una cassaforte contenente le chiavi delle varie aule, hanno controllato la struttura e sorpreso ilche stava cercando di entrare. L'uomo è stato arrestato per tentato furto e denunciato per il reato di ricettazione, perché trovato in possesso di alcune chiavi delle aule della scuola.