Valle d' Aosta rischia la zona rossa e chiede una deroga al governo | ' Sarebbe una tragedia'

(Di martedì 18 gennaio 2022) La viaggia verso la , ma spera in unaprovvisoria delper evitare le misure di contenimento rafforzate. La maggioranza regionale si è riunita per discutere il tema e studiare una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la… - Agenzia_Ansa : La Valle d'Aosta a rischio zona rossa, chiede una deroga al governo #ANSA - ale_poggia : RT @flayawa: La Valle D’Aosta rischia la zona rossa con l’80% della popolazione vaccinata e la media di 1 decesso al giorno. #HaStatoINovax - fghiosso : RT @Ilconservator: Fatemi capire, Valle d’Aosta in zona rossa però ci vuole più vaccino ? Prendo atto - yellowbeppe : RT @dottorbarbieri: ???? ?? SI APPRENDE: VALLE D'AOSTA VERSO LA #ZONAROSSA -

Ultime Notizie dalla rete : Valle Aosta

d'verso la zona rossa Il cambio di colore, in caso di raggiungimento del numero limite, potrebbe essere decretato già a partire da lunedì 24 gennaio . Con il sistema dei colori che ...Si tratta dellad', da lunedì 17 gennaio in zona arancione . La regione alpina ha già un parametro da zona rossa e rischia il lockdown di fatto . Il presidente Erik Lavevaz ha lanciato l'...AOSTA - Sono giorni frenetici, di grande incertezza e preoccupazione, quelli che si avvicinano alla riunione settimanale, in programma ogni venerdì, dell'Iss-M ...Con altri due ricoveri in intensiva scatterebbe il lockdown, già da lunedì: “Una tragedia” secondo il governatore ...