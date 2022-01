Advertising

tuttopuntotv : Valerio Scanu, l’ex finalista di Amici, ha cambiato lavoro: che cosa farà? #valerioscanu #amici #sanremo - infoitcultura : Valerio Scanu, l’ex finalista di Amici, ha cambiato lavoro: che cosa farà? - gaaiiia_ : RT @Imsherlocked99: Sembra un misto tra Valerio Scanu, Mahmood, Marco Carta e Patty Pravo #jeru #jessvip - Imsherlocked99 : Sembra un misto tra Valerio Scanu, Mahmood, Marco Carta e Patty Pravo #jeru #jessvip - Sanfra1407 : @Wazza_CN A me non dispiaceva, a differenza di Valerio Scanu -

Ultime Notizie dalla rete : Valerio Scanu

ha momentaneamente abbandonato il mondo della musica. A breve il cantante - visto due anni fa a Il Cantante Mascherato - prenderà la laurea in Giurisprudenza. L'artista ha dato l'...Sorpresa a piazzale Clodio martedì mattina: in una delle aule in cui si stavano celebrando le udienze del giudice monocratico era presente anche. Non per una causa penale, però, ma per svolgere il tirocinio necessario per il conseguimento della laurea in giurisprudenza. Il cantante di origini sarde, vincitore del Festival di ...Valerio Scanu ha stravolto totalmente la sua vita. Discusso, polemico, amato/odiato, Valerio Scanu era un ragazzo giovane e grintoso. Una vita segnata dal covid. Valerio Scanu ha subito dei grandi cam ...Valerio Scanu ha raccontato di essere in procinto di conseguire la laurea in giurisprudenza. Un percorso che ha iniziato nel 2018 e che lo ha appassionato, senza mai lasciare la musica. Valerio Scanu ...