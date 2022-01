Valentina Vezzali: “Capienza stadi al 50% se la situazione migliora” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Se tra un paio di settimane la situazione migliora allora si può ripartire dal 50% negli impianti all’aperto e dal 35% per i palazzetti con la speranza di arrivare alla Capienza totale quando si tornerà alla normalità“. Lo ha detto il sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, a margine dell’evento “YES – Youth, Education and Sport” presso l’Acquario Romano. “Questa mattina ho incontrato il Ministro Speranza e abbiamo parlato degli atleti stranieri che dovranno venire in Italia a giocare – ha continuato la Vezzali – e del documento ‘return to play’ che permette agli atleti che hanno avuto il Covid di poter tornare con nuovi meccanismi agevolando il loro rientro”. Infine sul caso Djokovic: “E’ emblematico. Ci deve far riflettere. Ci sono regole che vanno rispettate da parte di ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) “Se tra un paio di settimane laallora si può ripartire dal 50% negli impianti all’aperto e dal 35% per i palazzetti con la speranza di arrivare allatotale quando si tornerà alla normalità“. Lo ha detto il sottosegretario allo sport,, a margine dell’evento “YES – Youth, Education and Sport” presso l’Acquario Romano. “Questa mattina ho incontrato il Ministro Speranza e abbiamo parlato degli atleti stranieri che dovranno venire in Italia a giocare – ha continuato la– e del documento ‘return to play’ che permette agli atleti che hanno avuto il Covid di poter tornare con nuovi meccanismi agevolando il loro rientro”. Infine sul caso Djokovic: “E’ emblematico. Ci deve far riflettere. Ci sono regole che vanno rispettate da parte di ...

