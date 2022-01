(Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Numeri in crescita per leche nella settimana 11-17 gennaio ha fatto registrare oltre 3,6 milioni di somministrazioni, 350 mila in più rispetto alla settimana precedente. In totale è statoil 69,5%oggetto di dose (27.475.782 persone).In generale, fa sapere il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo, negli ultimi 7 giorni la media giornaliera si è attestata a quasi 645 mila somministrazioni/giorno. Nel dettaglio si è registrata una media di oltre 74 mila prime somministrazioni e 524 milagiornaliere.In merito alle somministrazioni per la fascia di età 5 – 11 anni, nella settimana sono state somministrate oltre 250 mila prime ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Italia è al terzo posto a livello europeo e undicesima a livello mondiale nel numero di dosi di vaccino anti Covi… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Vaccino, Figliuolo “Raggiunto 69,5% della popolazione con dosi booster” -… - ItaliaNotizie24 : Vaccino, Figliuolo “Raggiunto 69,5% della popolazione con dosi booster” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Vaccino, Figliuolo “Raggiunto 69,5% della popolazione con dosi booster” - - Swiety000 : RT @PapagniGrace: Caro Rasi perché invece la guarigione naturale da COVID è diversa? La vostra ovvietà è sconcertante ?? “Problemi al siste… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Figliuolo

Lo fa sapere la struttura Commissariale del generale Francesco. Sono circa 5,8 milioni le dosi diche verranno distribuite alle regioni nel periodo tra il 20 e 28 gennaio. In ......5 milioni le dosi diinoculate negli ultimi 7 giorni, mai così tante prima: il nostro Paese è terzo a livello europeo per somministrazioni. 18 gen 10:23: "Italia terza in Ue per ...L'accelerazione nelle somministrazioni vede l'Italia in terza posizione a livello europeo, e undicesima a livello mondiale, nelle dosi somministrate ogni 100 abitanti. Lo fa sapere la struttura Commis ...La campagna vaccinale in Italia ha decisamente accelerato. Sia perché la diffusione della variante Omicron mette paura, sia per le ...