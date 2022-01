Vaccino | Figliuolo “Raggiunto 69 | 5% della popolazione con dosi booster”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Numeri in crescita per leche nella settimana 11-17 gennaio ha fatto registrare oltre 3,6 milioni di somministrazioni, 350 mila in più rispetto alla settimana precedente. In totale è statoil 69,5%oggetto di dose (27.475.782 persone).In generale, fa sapere il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo, negli ultimi 7 giorni la media giornaliera si è attestata a quasi 645 mila somministrazioni/giorno. Nel dettaglio si è registrata una media di oltre 74 mila prime somministrazioni e 524 milagiornaliere.In merito alle somministrazioni per la fascia di età 5 – 11 anni, nella settimana sono state somministrate oltre 250 mila prime ...