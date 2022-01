Vaccino, come risponde il nostro corpo alla 3° dose: la scoperta che cambia la lotta al virus (Di martedì 18 gennaio 2022) Prime evidenze scientifiche sul cosiddetto "booster", la terza dose di Vaccino, a cui gran parte degli italiani ora si stanno sottoponendo per fronteggiare l'ultima recrudescenza del Covid. Bene, ora si apprende che la terza dose del siero potrebbe fare effetto molto prima rispetto ai 10-15 giorni delle precedenti. Questo, stando alle spiegazioni fornite dagli esperti, per una ragione ben precise e che potrebbe anche determinare l'inutilità della quarta dose. Ma procediamo con ordine... Il punto è che grazie alla cosiddetta "memoria immunitaria" del nostro organismo, gli anticorpi divengono più velocemente replicabili rispetto a prima e seconda dose. Questo è quanto sostiene Roberto Luzzati, infettivologo e docente all'Università di Trieste, in un'intervista ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Prime evidenze scientifiche sul cosiddetto "booster", la terzadi, a cui gran parte degli italiani ora si stanno sottoponendo per fronteggiare l'ultima recrudescenza del Covid. Bene, ora si apprende che la terzadel siero potrebbe fare effetto molto prima rispetto ai 10-15 giorni delle precedenti. Questo, stando alle spiegazioni fornite dagli esperti, per una ragione ben precise e che potrebbe anche determinare l'inutilità della quarta. Ma procediamo con ordine... Il punto è che graziecosiddetta "memoria immunitaria" delorganismo, gli anticorpi divengono più velocemente replicabili rispetto a prima e seconda. Questo è quanto sostiene Roberto Luzzati, infettivologo e docente all'Università di Trieste, in un'intervista ...

