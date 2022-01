Vaccini covid Italia, numeri in crescita per dosi booster (Di martedì 18 gennaio 2022) numeri in crescita per le dosi booster di vaccino anti covid, che in Italia nella settimana 11-17 gennaio hanno fatto registrare oltre 3,6 milioni di somministrazioni, 350mila in più rispetto alla settimana precedente. In generale, negli ultimi 7 giorni la media giornaliera si è attestata a quasi 645mila somministrazioni/giorno. Nel dettaglio si è registrata una media di oltre 74 mila prime somministrazioni e 524 mila dosi booster giornaliere. Lo fa sapere la struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. In merito alle somministrazioni per la fascia di età 5-11 anni, nella settimana sono state somministrate oltre 250 mila prime dosi e oltre 91 mila seconde dosi. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022)inper ledi vaccino anti, che innella settimana 11-17 gennaio hanno fatto registrare oltre 3,6 milioni di somministrazioni, 350mila in più rispetto alla settimana precedente. In generale, negli ultimi 7 giorni la media giornaliera si è attestata a quasi 645mila somministrazioni/giorno. Nel dettaglio si è registrata una media di oltre 74 mila prime somministrazioni e 524 milagiornaliere. Lo fa sapere la struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. In merito alle somministrazioni per la fascia di età 5-11 anni, nella settimana sono state somministrate oltre 250 mila primee oltre 91 mila seconde. ...

