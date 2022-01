Uscita anticipata per L’Amica Geniale 3, Sanremo trascina Storia di Chi Fugge e di Chi Resta (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Amica Geniale 3 uscirà qualche giorno prima del previsto, a ridosso del Festival di Sanremo. Alla data iniziale dell’8 febbraio, trapelata qualche settimana fa, sembra essere subentrato un nuovo appuntamento per la terza stagione della saga tratta dai romanzi di Elena Ferrante, che debutterà già il 6 febbraio in prima tv assoluta su Rai1. L’Amica Geniale 3 sarà in onda quindi subito dopo la fine del Festival. Si tratta infatti della domenica immediatamente successiva alla settimana sanremese, di cui evidentemente Rai1 cerca di capitalizzare il seguito, convogliando il pubblico della kermesse verso i primi due episodi della nuova stagione della serie di Saverio Costanzo, tratta dal terzo romanzo della quadrilogia Storia di Chi Fugge e di Chi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 gennaio 2022)3 uscirà qualche giorno prima del previsto, a ridosso del Festival di. Alla data iniziale dell’8 febbraio, trapelata qualche settimana fa, sembra essere subentrato un nuovo appuntamento per la terza stagione della saga tratta dai romanzi di Elena Ferrante, che debutterà già il 6 febbraio in prima tv assoluta su Rai1.3 sarà in onda quindi subito dopo la fine del Festival. Si tratta infatti della domenica immediatamente successiva alla settimana sanremese, di cui evidentemente Rai1 cerca di capitalizzare il seguito, convogliando il pubblico della kermesse verso i primi due episodi della nuova stagione della serie di Saverio Costanzo, tratta dal terzo romanzo della quadrilogiadi Chie di Chi ...

Ultime Notizie dalla rete : Uscita anticipata Uscita anticipata per L'Amica Geniale 3, Sanremo trascina Storia di Chi Fugge e di Chi Resta @Eduardo Castaldo L'Amica Geniale 3 uscirà qualche giorno prima del previsto, a ridosso del Festival di Sanremo . Alla data iniziale dell'8 febbraio, trapelata qualche settimana fa, sembra essere ...

Uscita anticipata per L'Amica Geniale 3, Sanremo trascina Storia di Chi Fugge e di Chi Resta OptiMagazine

