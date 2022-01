“Usciamo dalla burocratizzazione del Covid”: Bassetti bacchetta la Bortone con la mascherina. Ecco perché (Di martedì 18 gennaio 2022) Nelle ultime puntate del programma in onda su Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno’, la conduttrice Serena Bortone si è presentata in studio e ha condotto indossando la mascherina. Un dettaglio non di poco conto, soprattutto alla luce del fatto che i conduttori e gli ospiti in studio seguono scrupolosamente tutte le norme al fine di evitare il contagio da Covid-19 e sono abbondantemente testati e tamponati. Leggi anche -> “Sì sì vax vacciniamoci”: la versione pro vax (e cringe) di Jingle Bells scatena il web – VIDEO Il dettaglio non è passato inosservato nemmeno all’infettivologo Matteo Bassetti, che non ha esitato a riprendere la Bortone proprio per la mascherina che stava indossando – a suo dire inutile: “Lei non ha avuto un contatto diretto”. E a quel punto ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 18 gennaio 2022) Nelle ultime puntate del programma in onda su Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno’, la conduttrice Serenasi è presentata in studio e ha condotto indossando la. Un dettaglio non di poco conto, soprattutto alla luce del fatto che i conduttori e gli ospiti in studio seguono scrupolosamente tutte le norme al fine di evitare il contagio da-19 e sono abbondantemente testati e tamponati. Leggi anche -> “Sì sì vax vacciniamoci”: la versione pro vax (e cringe) di Jingle Bells scatena il web – VIDEO Il dettaglio non è passato inosservato nemmeno all’infettivologo Matteo, che non ha esitato a riprendere laproprio per lache stava indossando – a suo dire inutile: “Lei non ha avuto un contatto diretto”. E a quel punto ...

"Usciamo dalla burocratizzazione del Covid": Bassetti bacchetta la Bortone con la mascherina. Ecco perché

