“Usata come carne da macello mediatico”: Alfonso Signorini in guai seri, è successo sotto gli occhi di tutti (Di martedì 18 gennaio 2022) Il conduttore Alfonso Signorini finisce nell’occhio del ciclone, il popolo del web non ci sta e si scaglia contro di lui: ecco tutti i dettagli della vicenda. Alfonso Signorini al GF Vip (screenshot YouTube)Alfonso Signorini è finito al centro di una polemica a causa di alcune vicende verificatesi ieri sera durante la diretta del Gf Vip. Il popolo del web, infatti, ha accusato il conduttore e gli autori del programma di mandare in onda solo determinate clip, infangando irrimediabilmente alcuni concorrenti all’interno del reality show. La questione si è sollevata in seguito al confronto tra la mamma di Sophie, che ha accusato Jessica di essere falsa, e la principessa Selassiè. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Davvero non ti è mai ... Leggi su specialmag (Di martedì 18 gennaio 2022) Il conduttorefinisce nell’o del ciclone, il popolo del web non ci sta e si scaglia contro di lui: eccoi dettagli della vicenda.al GF Vip (screenshot YouTube)è finito al centro di una polemica a causa di alcune vicende verificatesi ieri sera durante la diretta del Gf Vip. Il popolo del web, infatti, ha accusato il conduttore e gli autori del programma di mandare in onda solo determinate clip, infangando irrimediabilmente alcuni concorrenti all’interno del reality show. La questione si è sollevata in seguito al confronto tra la mamma di Sophie, che ha accusato Jessica di essere falsa, e la principessa Selassiè. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Davvero non ti è mai ...

