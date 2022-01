Uomini e Donne anticipazioni 18 gennaio: Matteo Ranieri tra Denise e Federica, le preferenze del tronista (Di martedì 18 gennaio 2022) Matteo Ranieri è stato promosso a tronista di Uomini e Donne, dopo l’esperienza da corteggiatore della scorsa edizione del dating show. Il bel ragazzo, infatti, ha corteggiato a lungo Sophie Codegoni ed è stato, anche, la sua scelta. Mentre l’ex tronista, adesso, si trova all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6, Matteo Ranieri ha cominciato la sua nuova avventura a Uomini e Donne. Stessa esperienza per il neo collega di trono, Luca Salatino, che arriva direttamente dal trono di Roberta Ilaria Giusti, appena conclusosi. L’ex tronista ha preferito al corteggiatore romano Samuele Carniani e Maria de Filippi ha deciso di offrirgli il posto accanto a Matteo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022)è stato promosso adi, dopo l’esperienza da corteggiatore della scorsa edizione del dating show. Il bel ragazzo, infatti, ha corteggiato a lungo Sophie Codegoni ed è stato, anche, la sua scelta. Mentre l’ex, adesso, si trova all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6,ha cominciato la sua nuova avventura a. Stessa esperienza per il neo collega di trono, Luca Salatino, che arriva direttamente dal trono di Roberta Ilaria Giusti, appena conclusosi. L’exha preferito al corteggiatore romano Samuele Carniani e Maria de Filippi ha deciso di offrirgli il posto accanto a...

