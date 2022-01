“Un’ombra sulla verità”: a Villa Medici la proiezione del film (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è lieta di ospitare la proiezione del film Un’ombra sulla verità di Philippe Le Guay. Quando avrà luogo l’evento? L’evento, in collaborazione con France Odéon, avrà luogo infatti, giovedì 20 gennaio 2022 alle 18:30 nella sala Michel Piccoli della Villa alla presenza del regista e della produttrice Anne-Dominique Toussaint. Cinema francese di Firenze Il film, presentato a ottobre in anteprima alla 13°edizione di France Odeon, Festival del cinema francese di Firenze, è stato il più votato dal pubblico e inoltre, uscirà al cinema in Italia nel mese di febbraio, distribuito da Bim. Un’ombra sulla verità: trama L’opera, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Accademia di Francia a Roma –è lieta di ospitare ladeldi Philippe Le Guay. Quando avrà luogo l’evento? L’evento, in collaborazione con France Odéon, avrà luogo infatti, giovedì 20 gennaio 2022 alle 18:30 nella sala Michel Piccoli dellaalla presenza del regista e della produttrice Anne-Dominique Toussaint. Cinema francese di Firenze Il, presentato a ottobre in anteprima alla 13°edizione di France Odeon, Festival del cinema francese di Firenze, è stato il più votato dal pubblico e inoltre, uscirà al cinema in Italia nel mese di febbraio, distribuito da Bim.: trama L’opera, ...

