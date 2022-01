Una Vita | anticipazioni spagnole | una terribile verità

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 18 gennaio 2022) Miguel andrà incontro ad unaincredibile ad Una, come rivelano ledella soap opera di Canale 5. Il giovane si è trasferito ad Acacias insieme ai nonni Roberto e Sabina Olmedo che hanno preso in gestione il ristorante di Felicia Pasamar. Tuttavia, un fitto mistero sembrerà per diverso tempo aleggiare intorno ai genitori di Miguel, finché un giorno il giovane, convinto che siano morti entrambi, non deciderà di proporre ai nonni di organizzare un omaggio per commemorarli, ma i due avranno una reazione molto sospetta e sembreranno tesi e nervosi di fronte all'idea del nipote. Quest'ultimo, però, coglierà il disagio di Roberto e Sabina e inizierà a porsi domande suoi suoi genitori cominciando addirittura ad indagare sul loro conto. Sarà così che la sua insistenza lo porterà a scoprire ...