Una katana nascosta nel bagagliaio dell'auto, giovane denunciato dai carabinieri. Sequestrata l'arma (Di martedì 18 gennaio 2022) SANT'ELPIDIO A MARE - giovane maceratese sorpreso con una katana in auto. Lo hanno scoperto i carabinieri di Sant'Elpidio a Mare nel corso dei controlli alla circolazione stradale, domenica sera. ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 18 gennaio 2022) SANT'ELPIDIO A MARE -maceratese sorpreso con unain. Lo hanno scoperto idi Sant'Elpidio a Mare nel corso dei controlli alla circolazione stradale, domenica sera. ...

Advertising

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Ragazzo fermato con una katana nel bagagliaio, denunciato - FarodiRoma : Ragazzo fermato con una katana nel bagagliaio, denunciato - Fred_J_Earls : @quinonsischerza In questo momento vedo Uolter l'attore fare harakiri con una katana di 7 metri. - KBugliano : @gyn_lemon Nel caso decidesse abbiamo in palestra una katana pronta all’uso ?? osss - Interce78144140 : @acspezia, ora tocca a voi. Gli undici di ieri in campo in ginocchio con una katana davanti. -