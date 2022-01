"Un presidente della Repubblica non credibile": voto per il Quirinale falsato, la denuncia di Vittorio Sgarbi (Di martedì 18 gennaio 2022) A meno di una settimana dal primo giro di voti per eleggere il prossimo presidente della Repubblica, ci sono ancora dubbi sulle modalità di voto. In particolare per i positivi o gli isolati a causa del Covid. Un tema che tiene banco anche a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro e in onda su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 17 gennaio. Già, non sembra affatto impossibile trovare modalità di voto anche "da remoto", così come avviene ormai un po' per tutto. Eppure, soprattutto la sinistra - Pd e M5s - cerca di osteggiare la possibilità, e il sospetto è che lo faccia per ridurre ulteriormente le possibilità di Silvio Berlusconi di essere eletto al Quirinale. Sul punto, Vittorio Sgarbi - ospite da Porro in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) A meno di una settimana dal primo giro di voti per eleggere il prossimo, ci sono ancora dubbi sulle modalità di. In particolare per i positivi o gli isolati a causa del Covid. Un tema che tiene banco anche a Quarta, il programma condotto da Nicola Porro e in onda su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 17 gennaio. Già, non sembra affatto impossibile trovare modalità dianche "da remoto", così come avviene ormai un po' per tutto. Eppure, soprattutto la sinistra - Pd e M5s - cerca di osteggiare la possibilità, e il sospetto è che lo faccia per ridurre ulteriormente le possibilità di Silvio Berlusconi di essere eletto al. Sul punto,- ospite da Porro in ...

