Un posto al sole: torna Katia Cammarota e sono guai! (Di martedì 18 gennaio 2022) Nella puntata di oggi in onda su Rai3 vedremo tornare un personaggio molto noto: Katia, la madre di Nunzio. Katia torna a Napoli sono in arrivo grandi novità in questo episodio di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Alberto e Patrizio arriveranno ad una conclusione: tra i due ci sarà un forte scontro. Il Giordano però causerà un lieve infortunio al suo rivale e questo gli porterà altri problemi. Raffaele preoccupato per suo figlio, chiederà a Clara di fare da tramite per mettere la parola fine. Intanto, Franco riceverà una visita inaspettata. Katia, la madre di Nunzio, farà ritorno a Napoli. La presenza della Cammarota creerà qualche problema vista la partenza di Angela?

