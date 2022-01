Un posto al sole, anticipazioni 18 gennaio: il ritorno di Katia (Di martedì 18 gennaio 2022) Un posto al sole focalizzerà ancora l'attenzione sull'aggressione di Alberto Palladini da parte di Patrizio Giordano. Il giovane chef, infatti, di fronte all'ennesima provocazione dell'avvocato, non è riuscito a mantenere la calma e lo ha strattonato facendolo cadere dalle scale. Alberto, dolorante, ha deciso di non farsi visitare da Ornella ed è andato in ospedale cercando di farsi stilare una diagnosi molto pesante per poi potersi vendicare di Patrizio. Niko ha spiegato a Raffaele che con una prognosi di oltre trenta giorni il figlio rischia addirittura un processo penale. Alberto, alla fine, ha ottenuto una prognosi di trenta giorni e ha minacciato la famiglia Giordano di farla pagare amaramente al ragazzo. A questo punto, lo stesso portiere di Palazzo Palladini, come svelano le anticipazioni di oggi, martedì 18 ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 18 gennaio 2022) Unalfocalizzerà ancora l'attenzione sull'aggressione di Alberto Palladini da parte di Patrizio Giordano. Il giovane chef, infatti, di fronte all'ennesima provocazione dell'avvocato, non è riuscito a mantenere la calma e lo ha strattonato facendolo cadere dalle scale. Alberto, dolorante, ha deciso di non farsi visitare da Ornella ed è andato in ospedale cercando di farsi stilare una diagnosi molto pesante per poi potersi vendicare di Patrizio. Niko ha spiegato a Raffaele che con una prognosi di oltre trenta giorni il figlio rischia addirittura un processo penale. Alberto, alla fine, ha ottenuto una prognosi di trenta giorni e ha minacciato la famiglia Giordano di farla pagare amaramente al ragazzo. A questo punto, lo stesso portiere di Palazzo Palladini, come svelano ledi oggi, martedì 18 ...

