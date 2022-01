Un nuovo anno a tutto vintage, East Market torna domenica 23 gennaio (Di martedì 18 gennaio 2022) nuovo appuntamento con East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. 300 selezionati espositori da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d’abbigliamento vintage all’artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo. Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, si possono trovare anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora. vintage con la ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022)appuntamento con, l’evento delmilanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. 300 selezionati espositori da tutta Italiano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d’abbigliamentoall’artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo. Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, si possono trovare anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora.con la ...

Advertising

DPCgov : #17gennaio In questi giorni si stanno registrando carenze di sangue in molte zone d'Italia. Comincia il nuovo anno… - Agenzia_Ansa : Il dj Gigi D'Agostino che aveva annunciato di essere stato colpito da 'un grave male' ha postato una foto che lo ri… - crocerossa : ??Avete già dei buoni propositi per questo nuovo anno? Ecco otto consigli per iniziarlo bene.?? - unic6869 : RT @hot2_jessy: Buon 2022 porcelli, grazie per tutti i vostri messaggi, DM, cumtribute e sogni erotici con me protagonista. Sarà un nuovo a… - fisco24_info : Sanremo 2022, festival e Covid: regole ferree ma non ci sarà nuovo caso Irama: Prove generali in abito di scena per… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo anno Avast Cleanup: sconto 50% per il nuovo anno Punto Informatico Covid, Ema: “Ragionevole quarta dose per immunodepressi. Booster a intervalli troppo brevi può ridurre livello di anticorpi” Quando ci saranno nuovi dati, sarà rivalutato ... nel tempo – ha dichiarato Cavaleri -Condurre vaste campagne di vaccinazione più volte l’anno è una sfida dal punto di vista operativo e porta a fatica ...

Larissa Iapichino di nuovo in gara dopo quasi sette mesi Si avvicina il momento del debutto per Larissa Iapichino. Di nuovo in gara l'azzurra, a quasi sette mesi dall'ultima volta, nel meeting di sabato 22 gennaio al Palaindoor di Ancona che potrà essere se ...

Quando ci saranno nuovi dati, sarà rivalutato ... nel tempo – ha dichiarato Cavaleri -Condurre vaste campagne di vaccinazione più volte l’anno è una sfida dal punto di vista operativo e porta a fatica ...Si avvicina il momento del debutto per Larissa Iapichino. Di nuovo in gara l'azzurra, a quasi sette mesi dall'ultima volta, nel meeting di sabato 22 gennaio al Palaindoor di Ancona che potrà essere se ...