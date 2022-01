“Un mercoledì da leoni” | questa sera su Rai Movie il surf racconta l’America

(Di martedì 18 gennaio 2022) La California, il, tre amici e il microcosmo in cui le loro esistenze sognano di restare all’infinito. La Storia però irromperà con la sua devastante arroganza nelle vita di ognuno. Feriti e cambiati, Matt (Jean-Michael Vincent), Jack (William Katt) e Leroy (Gary Busey) avranno però l’occasione del loro personalissimo canto del cigno, che è il canto del cigno ideale di un intera generazione americana. Un ultimo, necessario “da” prima che la vita di ognuno prosegua verso nuove e imprevedibili strade. Poche pellicole nella storia della cinematografia americana sono riuscite a cogliere e a cristallizzare lo zeitgeist di un’intera epoca come “Unda”. Storia che diventa poesia che diventa mito. Quattro capitoli, corrispondenti alle migliori onde che abbiano lambito e ...

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 18 Gennaio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Avengers: Age of Ultron, Unda, Grosse Bugie, Sono pazzo di Iris Blond, Tomorrowland - Il Mondo di Domani, Un volo a Natale, Milano Palermo - Il Ritorno, Rullo di tamburi, Superhero - Il più dotato fra i ...Unda(Big Wednesday) - Un film di John Milius. Malinconica saga sull'amicizia virile. Con Gary Busey, William Katt, Patti D'Arbanville, Jan - Michael Vincent, Stacy Keach Sr.. Drammatico,...