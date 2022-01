Un italiano su quattro vive sulla soglia della povertà: ecco le cinque mosse del governo per affrontare la crisi (Di martedì 18 gennaio 2022) L'indicatore di Eurostat: «In Italia il fenomeno della povertà lavorativa è più marcato rispetto agli altri Stati europei». Il ministro Orlando: «È doveroso intervenire» Leggi su lastampa (Di martedì 18 gennaio 2022) L'indicatore di Eurostat: «In Italia il fenomenolavorativa è più marcato rispetto agli altri Stati europei». Il ministro Orlando: «È doveroso intervenire»

Advertising

LaStampa : Un italiano su quattro vive sulla soglia della povertà: ecco le cinque mosse del governo per affrontare la crisi - LaStampa : Un italiano su quattro vive sulla soglia della povertà: ecco le cinque mosse del governo per affrontare la crisi - Maya83285828 : RT @ALICIAERAZO: ERAVAMO PROPRIO QUATTRO GATTI IERI AL CIRCO MASSIMO? Schifosi GIORNALAI sia quelli servi del sistema e quelli galli online… - GerryRitz : RT @eclipsedlunatic: Obietti in maniera civile che delle lacrime te ne frega ben poco questa la reazione. Il giornalismo italiano? Quattro… - MrZipparelli : RT @eclipsedlunatic: Obietti in maniera civile che delle lacrime te ne frega ben poco questa la reazione. Il giornalismo italiano? Quattro… -