'Un filo prezioso': Arbore e Marcorè presentano la nuova campagna di comunicazione della Lega del Filo d'oro (Di martedì 18 gennaio 2022) Un Filo prezioso che unisce le persone sordocieche con il mondo esterno: è questo il concetto che dal 1964 ha ispirato sia il nome che l'attività della fino a renderla il più importante punto di ... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022) Unche unisce le persone sordocieche con il mondo esterno: è questo il concetto che dal 1964 ha ispirato sia il nome che l'attivitàfino a renderla il più importante punto di ...

Advertising

LegadelFilodOro : ? Ogni giorno bambini e adulti con #sordocecità e #pluriminorazione psicosensoriale si impegnano con tutte le loro… - madonielive : “Un filo prezioso”, la nuova campagna della Lega del Filo d’Oro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - 'Un filo prezioso', al via la nuova campagna di comunicazione della Lega del Filo d'Oro con protagonisti… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - 'Un filo prezioso', al via la nuova campagna di comunicazione della Lega del Filo d'Oro con protagonisti… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - 'Un filo prezioso', al via la nuova campagna di comunicazione della Lega del Filo d'Oro con protagonisti… -