Un ex Napoli prossimo avversario degli azzurri? É vicino alla Salernitana!

(Di martedì 18 gennaio 2022) SalernitanaArchiviata la vittoriosa trasferta di Bologna, ilguarda alimpegno di campionato che chiuderà l’attuale mini-ciclo di stagione prima della sosta. La squadra di Luciano Spalletti ospiterà la Salernitana nel derby campano, in programma allo stadio Diego Armando Maradona nella giornata di domenica alle ore 15:00. I Granata sono oggetto di una vera e propria rivoluzione in queste settimane, con l’arrivo del neo proprietario Danilo Iervolino e del direttore sportivo Walter Sabatini. Quest’ultimo ha annunciato diversi colpi di mercato, che a questo punto potrebbero anche esordire nel sentito match contro il. Proprio un expotrebbe passare in questa seconda parte di sessione di mercatocorte di Stefano Colantuono. Secondo quanto si apprende da Sky Sport, ...

Advertising

gazzettanapoli : Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, mercoledì prossimo, 19 gennaio, alle ore 10.30, sarà inprefettura a Na… - infoitsport : Jeff Bezos prossimo presidente del Napoli? C'è anche la data del possibile arrivo - TheWhiteLodge1 : RT @TheWhiteLodge1: @AndreaLanfran10 @86_longo L'anno prossimo la Juve a quest'ora avrà 15 punti più di noi, era quest'anno che dovevamo pr… - TheWhiteLodge1 : @AndreaLanfran10 @86_longo L'anno prossimo la Juve a quest'ora avrà 15 punti più di noi, era quest'anno che dovevam… - Mestanaccount1 : Io quando ho letto la notizia di B3s0z prossimo presidente del Napoli, ahahahahahhaha -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli prossimo

SpazioNapoli

Il termine per la presentazione delle candidature è il 25 gennaio. Il regolamento di ...il nome del celebre liutaio cremonese e rimanda agli 'strati' 'vari' che compongono l'immagine di,......i punti di distanza tra le milanesi a parità di match disputati " 21 in campionato " con il... Inter e Milan hanno difatti cerchiato in rosso sul calendario il weekend del 5/6 febbraio, ...Calciomercato Napoli: i rumors e le indiscrezioni riguardanti le trattative della sessione invernale. Il portiere Alex Meret avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo degli azzurri.Nei prossimi due turni, a cavallo della sosta per le nazionali, Mertens e compagni dovranno affrontare Salernitana e Venezia, squadre che lottano per la salvezza ma sicuramente inferiori alla banda ...