Un asteroide largo un chilometro stasera 'saluterà' la Terra. Ecco come vederlo - DIRETTA

Ultime Notizie dalla rete : asteroide largo

Scoperto nel 1994 dal Siding Spring Observatory in Australia, l'(7482) 1994 PC1 viene tracciato con dettaglio sin da allora e la sua traiettoria attorno al Sole è molto ben conosciuta. E' ...Come vedere l'Dal momento che 1994 PC1 è di notevoli dimensioni - ècirca un chilometro - sarà possibile osservarlo con un telescopio di piccole dimensioni. In alternativa, basterà ...Stasera il passaggio ravvicinato di un asteroide di oltre un chilometro di diametro , "saluterà" la Terra sfrecciando a quasi 20 chilometri al secondo. Il ...Tra qualche ora, un asteroide sfiorerà la terra Tra qualche ora un asteroide sfiorerà la terra viaggiando a una velocità di 20 mila km/h e sarà possibile vederlo anche con un telescopio di piccole dim ...