UFFICIALE – Salernitana penalizzata in classifica: il motivo (Di martedì 18 gennaio 2022) La Salernitana, prossimo avversario del Napoli in campionato, e già ultima in classifica, è stata ufficialmente penalizzata dalla Lega Serie A. Il motivo è da ricercare nella mancata disputa di Udinese–Salernitana dello scorso 21 dicembre, quando i campani furono bloccati dalla ASL di Salerno a causa del Covid-19. Salernitana (Getty Images)UFFICIALE – Salernitana penalizzata: il comunicato Con un comunicato UFFICIALE, la Lega Serie A ha annunciato la sconfitta a tavolino per la Salernitana e la penalizzazione in classifica. “In scioglimento detta riserva di cui al Comunicato n. 119 del 23 dicembre 2021, delibera di applicare alla U.S. Salernitana le sanzioni ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 gennaio 2022) La, prossimo avversario del Napoli in campionato, e già ultima in, è stata ufficialmentedalla Lega Serie A. Ilè da ricercare nella mancata disputa di Udinese–dello scorso 21 dicembre, quando i campani furono bloccati dalla ASL di Salerno a causa del Covid-19.(Getty Images): il comunicato Con un comunicato, la Lega Serie A ha annunciato la sconfitta a tavolino per lae la penalizzazione in. “In scioglimento detta riserva di cui al Comunicato n. 119 del 23 dicembre 2021, delibera di applicare alla U.S.le sanzioni ...

