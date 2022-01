Ue | Gelmini | ' un' altra donna alla guida di una istituzione europea'

(Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Congratulazioni a Roberta Metsola, importante esponente del Ppe, eletta presidente del Parlamento europeo. Un'di un'Ue. Una personalità di grande qualità pronta per questa grande sfida. Auguri di cuore e buon lavoro”. Lo scrive su Twitter Mariastella, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Agenzia Nova

Roma, 18 gen 11:22 - La ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastellaha espresso le congratulazioni a Roberta Metsola, "importante esponente...Non è il De Profundis ,opera tipicamente religiosa, ma è qualcosa di simile. Recita: ' Io ... La politica sarebbe, in questo senso, lo specchio del Paese, ma nelle parole del Ministrosi ...Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Congratulazioni a Roberta Metsola, importante esponente del Ppe, eletta presidente del Parlamento europeo. Un'altra donna alla guida di un'istituzione Ue. Una personalità d ...Nelle ore in cui a Palazzo Chigi si discute sul dossier relativo alle nuove misure a sostegno delle imprese più colpite dalla crisi pandemica, con ...