Ue | Dombrovskis | ' trovare equilibrio gusto per garantire riduzione credibile debiti e crescita'

(Di martedì 18 gennaio 2022) Bruxelles, 18 gen. (Adnkronos) - "Bisogna oraungiusto perun percorso didel debito senza frenare laeconomica tenendo lo spazio per favorire unaverde e digitale". Ad affermarlo è il vicepresidente della Commissione Ue, Valdisal termine dell'Ecofin, in merito alla revisione della riforma del Patto di stabilità e di

Per, sarebbe ormai 'irrealistica' la regola aurea del Fiscal Compact di ridurre il ... cioè sarà valutata la situazione di ciascuna economia peril giusto compromesso tra crescita e ...... ha dichiarato Valdis, vicepresidente della Commissione europea. La direttiva proposta ... certamente, bisogneràil modo per presumere un ingresso di questi lavoratori dentro il ...Bruxelles, 18 gen. (Adnkronos) - "Bisogna ora trovare un equilibrio giusto per garantire un percorso di riduzione credibile del debito senza frenare la crescita economica tenendo lo spazio per favorir ...BRUXELLES - "Vorrei mettere fine a una leggenda urbana e bruxellese" sul disaccordo tra Francia e Germania, "io e Christian Lindner condividiamo la stessa volontà di trovare un nuovo ... Commissione ...