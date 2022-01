Udinese-Salernitana, la decisione del giudice sportivo: 3-0 a tavolino e -1 ai granata (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione. Questo ha deciso nei confronti della Salernitana il giudice sportivo di serie A, che ha deciso di applicare alla società granata le sanzioni previste dall’art.53 NOIF per la mancata disputa della gara contro l’Udinese del 21 dicembre scorso. Il giudice si era riservato di decidere in attesa di ricevere documentazione da parte delle due società. “Non risulta che la società reclamante (la Salernitana, ndr) – spiega il giudice sportivo, Gerardo Mastradrea, nel motivare la sua decisione – abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento, tutte le cautele che, nel ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sconfitta aper 3-0 e un punto di penalizzazione. Questo ha deciso nei confronti dellaildi serie A, che ha deciso di applicare alla societàle sanzioni previste dall’art.53 NOIF per la mancata disputa della gara contro l’del 21 dicembre scorso. Ilsi era riservato di decidere in attesa di ricevere documentazione da parte delle due società. “Non risulta che la società reclamante (la, ndr) – spiega il, Gerardo Mastradrea, nel motivare la sua– abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento, tutte le cautele che, nel ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A GIUDICE SPORTIVO, UDINESE-SALERNITANA 3-0 Ai campani anche un punto di penalizzazione #SkySport… - TuttoMercatoWeb : G.Sportivo: Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino. 1 punto di penalizzazione per i campani - cmdotcom : UFFICIALE: Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino, un punto di penalizzazione ai campani - serieApallone : ?UDINESE VINCE A TAVOLINO? ?Il Giudice sportivo ha decretato la vittoria per 3-0 a tavolino per l'#Udinese contro… - infoitsport : Udinese-Salernitana, 3-0 a tavolino. Stesso scenario per Bologna-Inter? -