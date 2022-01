Twitter, arriva l’etichetta per smascherare le fake news sul Covid: ecco la scritta a cui prestare attenzione (Di martedì 18 gennaio 2022) Anche Twitter scende in campo contro le fake news sul Covid. Il social network bollerà tutti i post che contengono informazioni false, bufale o notizie ingannevoli sulla pandemia come “fuorviante”. Come si legge sul Corriere della Sera, tutti i dettagli della novità sono spiegati sulla pagina di supporto di Twitter, dove sono indicati i criteri con cui la piattaforma procederà ad etichettare i tweet “fuorvianti”: il bollino sarà applicato a tutti “i contenuti che sono indiscutibilmente falsi o ingannevoli e suscettibili di comportare un rischio significativo di danni (come una maggiore esposizione al virus o effetti negativi sui sistemi di salute pubblica)”. Twitter oscurerà subito il testo e potrà anche aggiungere una spiegazione all’interno dell’etichetta, così da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Anchescende in campo contro lesul. Il social network bollerà tutti i post che contengono informazioni false, bufale o notizie ingannevoli sulla pandemia come “fuorviante”. Come si legge sul Corriere della Sera, tutti i dettagli della novità sono spiegati sulla pagina di supporto di, dove sono indicati i criteri con cui la piattaforma procederà ad etichettare i tweet “fuorvianti”: il bollino sarà applicato a tutti “i contenuti che sono indiscutibilmente falsi o ingannevoli e suscettibili di comportare un rischio significativo di danni (come una maggiore esposizione al virus o effetti negativi sui sistemi di salute pubblica)”.oscurerà subito il testo e potrà anche aggiungere una spiegazione all’interno del, così da ...

