Twitter, arriva la censura per le “fake news sul Covid”. Cosa è vero e cosa no, lo stabiliscono loro (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen — Twitter renderà la vita impossibile a chi vorrà diffondere informazioni non in linea con la narrazione dominante sulla pandemia di coronavirus. Come se, del resto, ce ne fosse ulteriore bisogno, considerata la poca propensione alla pluralità delle piattaforme social. Del tutto in linea con le recenti dichiarazioni di Parag Agrawal, nuovo leader di Twitter, il quale ha affermato che il social dovrebbe «concentrarsi meno» sulla libertà di parola, Twitter, stretta censoria sul Covid Con l’intento di combattere le fake news sul Covid è in arrivo quindi l’ennesima stretta censoria sui contenuti e sui tweet ingannevoli, sui quali si è deciso di intervenire etichettandoli come «fuorvianti». Potrebbero incorrere nella mordacchia della piattaforma «i contenuti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen —renderà la vita impossibile a chi vorrà diffondere informazioni non in linea con la narrazione dominante sulla pandemia di coronavirus. Come se, del resto, ce ne fosse ulteriore bisogno, considerata la poca propensione alla pluralità delle piattaforme social. Del tutto in linea con le recenti dichiarazioni di Parag Agrawal, nuovo leader di, il quale ha affermato che il social dovrebbe «concentrarsi meno» sulla libertà di parola,, stretta censoria sulCon l’intento di combattere lesulè in arrivo quindi l’ennesima stretta censoria sui contenuti e sui tweet ingannevoli, sui quali si è deciso di intervenire etichettandoli come «fuorvianti». Potrebbero incorrere nella mordacchia della piattaforma «i contenuti ...

