Tweet contro i no vax: avvocato bergamasco segnala Burioni all’Ordine dei medici (Di martedì 18 gennaio 2022) “Chi non si vaccina e usa l’opzione tampone rispetta la legge (come chi puzza) ma la gente lo schifa”. Per il contenuto di questo Tweet il noto virologo Roberto Burioni è stato segnalato all’Ordine dei medici da un avvocato bergamasco, Marco Casetta. La vicenda è stata resa nota dallo stesso Burioni, con un post sulla propria pagina Facebook nel quale spiega che il procedimento è stato archiviato: “Anche per lui (riferendosi a Casetta, ndr) è arrivato il momento di infilare, con giuliva soddisfazione e con mano veloce – ha scritto l’immunologo – , l’esposto nel cassetto degli esposti archiviati dopo averlo ben lavato con appropriato detergente”. “Gli esposti sono centinaia ma basta che il cassetto si guasta”, ha concluso. “Confermo di aver presentato ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 gennaio 2022) “Chi non si vaccina e usa l’opzione tampone rispetta la legge (come chi puzza) ma la gente lo schifa”. Per il contenuto di questoil noto virologo Robertoè statotodeida un, Marco Casetta. La vicenda è stata resa nota dallo stesso, con un post sulla propria pagina Facebook nel quale spiega che il procedimento è stato archiviato: “Anche per lui (riferendosi a Casetta, ndr) è arrivato il momento di infilare, con giuliva soddisfazione e con mano veloce – ha scritto l’immunologo – , l’esposto nel cassetto degli esposti archiviati dopo averlo ben lavato con appropriato detergente”. “Gli esposti sono centinaia ma basta che il cassetto si guasta”, ha concluso. “Confermo di aver presentato ...

