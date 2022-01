Advertising

giuliafederico8 : RT @MediasetTgcom24: Turismo, -71% presenze nelle città d'arte: a rischio 500mila lavoratori #turismo - CinoBalanico : RT @MediasetTgcom24: Turismo, -71% presenze nelle città d'arte: a rischio 500mila lavoratori #turismo - MediasetTgcom24 : Turismo, -71% presenze nelle città d'arte: a rischio 500mila lavoratori #turismo - TgrRai : Turismo, l'allarme di @federalberghi: 500mila lavoratori a rischio, -71% di presenze nelle città d'arte italiane.… - AgenziaOpinione : FEDERALBERGHI * TURISMO ITALIANO: BOCCA, « NEL 2021 LE GRANDI CITTÀ HANNO SUBÌTO UN CROLLO DEL 71%, SENZA CASSA COV… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo 71%

La pandemia continua a pesare sul, con il crollo delle presenze nelle città d'arte e 500mila lavoratori a rischio. A lanciare ... hanno subito un crollo del% nel 2021. Si rischia un ...I nuovi ecosistemi acquisteranno massa critica raddoppiando il numero di polizzespaziale, ... come rilevano il% degli impiegati in ambito assicurativo, secondo una ricerca di EY in ...Il 2021 è stato un anno difficile, tra i più duri per le città d'arte italiane dal punto di vista turistico . La ...La pandemia continua a tartassare il turismo italiano ed in particolar modo il comparto ricettivo, in particolare quello delle città d’arte, private del turismo straniero. Per scongiurare la deflagraz ...